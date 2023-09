G20: dichiarazione conclusiva, impegno per il futuro del lavoro e l'inclusione finanziaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella dichiarazione trova spazio un riconoscimento all'importanza economica e il valore sociale del settore culturale e creativo", e all'esigenza di garantire tutele ai lavoratori della cosiddetta gig economy. Il G20 intende lavorare anche alla promozione dell'inclusione finanziaria, sfruttando le potenzialità offerte dalle "infrastrutture pubbliche digitali" e dalle innovazioni tecnologiche, compresi sistemi di pagamento innovativi, "per raggiungere l'inclusione finanziaria fino all'ultimo miglio e progredire verso la riduzione del costo delle rimesse". Il G20 annuncia l'approvazione di un Piano d'azione per l'inclusione finanziaria del G20 2023 (Fiap), che fornisce una linea guida per "accelerare rapidamente l'inclusione finanziaria di individui e Pmi, in particolare gruppi vulnerabili e sotto-serviti nei Paesi del G20 e oltre". (Inn)