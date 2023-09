Cybersicurezza: lunedì accordo Acn-Cineca per sistema di calcolo a elevate prestazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verrà firmato lunedì 11 settembre dal direttore dell'Agenzia nazionale per la cybersicurezza (Acn), Bruno Frattasi, e il presidente del consorzio universitario Cineca, Francesco Ubertini, un accordo per la collaborazione finalizzato a realizzare insieme, con l'impiego di risorse del Pnrr, all'interno del polo federiciano di Napoli Est, un sistema per il calcolo ad elevate prestazioni (Hpc). L'iniziativa segue il recente ingresso di Acn in Cineca, con l'acquisizione di una quota consortile. (Res)