G20: leader ribadiscono sostegno all'Africa, "ruolo importante nell'economia globale"

- L'Africa ha "un ruolo importante nell'economia globale" e i leader del G20 s'impegnano a rafforzare i legami con il continente, dopo l'ingresso dell'Unione africana come membro permanente del gruppo. Lo si legge nella dichiarazione conclusiva diramata durante il vertice a Nuova Delhi, in India. "Ci impegniamo a rafforzare i nostri legami con l'Unione africana e a sostenerla nel perseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2063. Ribadiamo inoltre il nostro forte sostegno all'Africa, sia attraverso il G20 Compact with Africa che con l'Iniziativa del G20 a sostegno dell'industrializzazione in Africa. Accogliamo con favore ulteriori discussioni per l'approfondimento della cooperazione tra il G20 e altri partner regionali", recita un passaggio del documento. (Inn)