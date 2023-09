Decreto Caivano: Montaruli (Fd’I), tema periferie al centro azione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sinistra che accusa di aver improntato il decreto Caivano su “ricette ridicole" svela la sua non conoscenza del tema periferie nella nostra Nazione, tema mai entrato nei programmi di 10 anni di governo e dunque mai affrontato seriamente. Lo ha dichiarato Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia e componente della commissione sul degrado delle periferie. “D'altra parte – ha proseguito – se le nostre periferie sono allo stato attuale è responsabilità di chi con lassismo le ha abbandonate allo sbando. La dimostrazione è la situazione fuori controllo, il degrado a cui sono costrette intere famiglie, l'abbandono a cui il nostro più vivo tessuto sociale è stato lasciato”. “Il decreto del governo invece – ha sottolineato – incide non solo sul ripristino di sicurezza e legalità, ma anche e soprattutto sulla rinascita dell'importanza di educazione e aggregazione giovanili, unici antidoti contro la criminalità”. “Il presidente Meloni con il suo governo ha messo le periferie al centro della sua azione al contrario di chi per anni ne ha fatto uno slogan salvo non farsi più vedere li", ha concluso Montaruli. (Rin)