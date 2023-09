G20: dichiarazione conclusiva, rilanciare obiettivi sviluppo sostenibile, focus su sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G20 è deciso a rilanciare gli sforzi della comunità globale tesi a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg), e a dare tempestiva attuazione al Piano d'azione G20 per l'Agenda 2030. E' quanto si legge nella dichiarazione conclusiva dei leader del G20, pubblicata a margine del vertice del Gruppo in corso a Nuova Delhi, in India. Nel documento, i leader del G20 riconoscono il ruolo della trasformazione digitale come strumento per colmare le disparità a livello globale, e rinnovano l'impegno a mobilitare "fonti di finanziamento sostenibili, adeguate e accessibili" per superare gli ostacoli che si frappongono all'Agenda 2030 e al Piano d'azione di Addis Abeba. La dichiarazione richiama i Paesi sviluppati a rispettare gli impegni assunti in termini di assistenza ufficiale allo sviluppo, e sottolinea l'importanza di sostenere il turismo e la cultura come mezzi sostenibili di sviluppo e prosperità socioeconomici. Nell'ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile, il G20 si impegna anche a rinnovare gli sforzi tesi a eliminare la fame e la malnutrizione, sostenendo la cooperazione alla ricerca su nuove varietà di sementi resistenti ai mutamenti climatici e l'accesso a fertilizzanti e mezzi agricoli efficaci, lavorando al contempo al miglioramento della salute del suolo. Il G20 sosterrà gli sforzi e le capacità dei Paesi in via di sviluppo per affrontare le sfide della sicurezza alimentare", e lavorerà "per garantire l'accesso a diete economicamente convenienti, sicure, nutrienti e sane, nonché per promuovere la progressiva realizzazione del diritto a un'alimentazione adeguata" in un contesto di elevata volatilità dei mercati alimentare ed energetico globali. (Inn)