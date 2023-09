G20: Argentina, per Fernandez colloqui con Biden, Modi e Lula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha avuto oggi colloqui con l'omologo degli Stati Uniti Joe Biden, con il brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva e con il primo ministro indiano, Narendra Modi, a margine del vertice G20 in corso a Nuova Delhi. Lo riferiscono fonti ufficiali riprese dalla stampa argentina, secondo cui Fernandez ha avuto anche "un lungo incontro" con la direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, la quale lo ha informato che a novembre l'istituto discuterà la questione delle sovrattasse, come richiesto dal presidente argentino. Prima dell'inizio della sessione inaugurale del vertice, Fernandez ha parlato brevemente con Modi dell'adesione dell'Argentina ai Brics. Nella giornata di domani è previsto un colloquio più approfondito. Breve anche lo scambio con Biden, mentre con Lula Fernandez ha parlato della necessità di accelerare l'elaborazione dei crediti già approvati, con l'obiettivo di sostenere il commercio bilaterale. I due si sono confrontati anche sulla situazione politica in Argentina, con particolare riferimento alla vittoria alle primarie di centrodestra del candidato di La Libertad Avanza Javier Milei. (Inn)