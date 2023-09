G20: Lula, Brasile lancerà Alleanza globale contro la fame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile, che assumerà la presidenza del G20 il prossimo novembre, intende lanciare l'iniziativa di una Alleanza globale contro la fame. Lo ha annunciato su X (Twitter) il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, in India per l'annuale vertice del Gruppo. "E' urgente recuperare lo spirito di solidarietà che anima gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg), così da formulare risposto comuni alle sfide economiche del nostro tempo", ha scritto il presidente brasiliano, augurandosi di poter contare "sul sostegno e il coinvolgimento di tutti i Paesi membri per costruire un mondo sempre meno diseguale e più fraterno". Le diseguaglianze - ha aggiunto il presidente - "non sono uno stato di natura, ma un costrutto sociale. Combatterle è una scelta che dobbiamo compiere ogni giorno". (Inn)