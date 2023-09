G20: presidente Sudafrica Ramaphosa, lieti di adesione Unione Africana al gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo lieti che il G20 abbia accettato la proposta di adesione dell'Unione Africana come membro del gruppo. Lo ha scritto su Twitter il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa, presidente di turno dell'Unione Africana. "La ricostruzione globale dopo la pandemia di Covid rappresenta un’opportunità unica per accelerare la transizione verso società a basse emissioni di carbonio e sostenibili. Le economie in via di sviluppo stanno sopportando il peso del cambiamento climatico, nonostante abbiano poca responsabilità di questa crisi", ha aggiunto Ramaphosa. "Il cambiamento climatico, il degrado ambientale, il consumo e la produzione non sostenibili e la scarsità di risorse sono sfide che possono essere affrontate solo collettivamente. Il Sudafrica chiede un partenariato globale rafforzato e ampliato per lo sviluppo sostenibile. Ciò deve essere sostenuto dalle politiche e dalle azioni concrete delineate nel programma d’azione di Addis Abeba sul finanziamento allo sviluppo", ha concluso il presidente del Sudafrica. (Inn)