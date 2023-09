G20: presidente argentino Fernandez, dopo Unione africana includere anche Celac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha espresso soddisfazione per la decisione del G20 di includere tra i suoi membri l'Unione africana, e ha sollecitato il Gruppo a lavorare per dare maggior rappresentanza anche ai Paesi latinoamericani e caraibici. "Penso che la presidenza indiana abbia compiuto un enorme passo avanti tramite l'incorporazione dell'Unione africana nel G20", ha dichiarato Fernandez, che si trova a Nuova Delhi in occasione del vertice annuale del Gruppo. "Ho proposto che sulla base di questa decisione, il G20 includa anche la comunità degli Stati latinoamericani e dei Caraibi (Celac), che sono in una situazione molto simile a quella dell'Unione africana", ha affermato il presidente. (Inn)