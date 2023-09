Marocco: Biden, lavoriamo per sicurezza nostri cittadini e per assistere autorità locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è detto profondamente rattristato dalla perdita di vite umane e dalle devastazioni causate dal terremoto in Marocco. "I nostri pensieri e le nostre preghiere - si legge in una nota diramata dalla Casa Bianca - sono per tutte le persone coinvolte in questa terribile tragedia. La mia amministrazione è in contatto con i funzionari marocchini. Stiamo lavorando rapidamente per garantire che i cittadini statunitensi in Marocco siano al sicuro e siamo pronti a fornire tutta l'assistenza necessaria al popolo marocchino. Gli Stati Uniti - ha concluso Biden - sono dalla parte del Marocco e del mio amico, il re Mohammed VI, in questo momento difficile". (Was)