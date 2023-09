Italia-Francia: Tajani, nostre economie hanno elevato grado di interdipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le economie di Italia e Francia hanno un elevato grado di interdipendenza. È quanto ha sottolineato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al “Sole 24 Ore”. Il titolare della Farnesina ha osservato che nel 2022 l’interscambio italo-francese valeva 111,2 miliardi di euro e che è in “significativa crescita”. “I flussi sono anch’essi molto rilevanti, con quasi 4,6 milioni di arrivi in Italia dalla Francia nel 2022”, ha spiegato Tajani. Secondo il ministro, l’accordo raggiunto nell’incontro della Commissione intergovernativa del Monte Bianco, riunita giovedì scorso, è “decisivo”, in quanto “il tunnel del Monte Bianco resterà aperto fintanto che non sarà stabilizzata la situazione del tunnel del Frejus”. La riunione con la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna, ha sottolineato Tajani, “è stata molto positiva”. A seguito della frana dello scorso 27 agosto in Savoia, che ha determinato il blocco della linea ferroviaria e stradale del Frejus pochi giorni prima della chiusura straordinaria del Traforo Monte Bianco, è stato deciso di “sospendere per un anno i lavori che avrebbero comportato una chiusura totale del tunnel, per concentrarsi su quelli urgenti sotto il profilo della sicurezza”. “I lavori più importanti si faranno tra un anno, quando, fra le altre cose, sarà attivo il raddoppio del Frejus. Non potevamo permettere la chiusura contemporanea di entrambe queste arterie di collegamento con la Francia”, ha evidenziato Tajani.(Res)