Ucraina: Schlein, giusto continuare con sostegno a Kiev, ma si lavori per pace

- Per la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, “è stato giusto ed è giusto continuare a sostenere l’Ucraina”, ma “non è sufficiente quello che l’Europa e l’Italia sta facendo per costruire le condizioni per una pace giusta”. “Continueremo a insistere – ha proseguito Schlein alla festa de “Il fatto quotidiano” – perché abbiamo una rete europea di contatti con cui si può fare un lavoro per dire che non dobbiamo aspettare che cada l’ultimo fucile per parlare di pace, altrimenti sarà troppo tardi”. (Rin)