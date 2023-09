Materie prime: regolamento Ue, ultimato il ciclo di audizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso il ciclo di audizioni in commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato in merito alla proposta di regolamento redatta dalla Commissione europea sulle materie prime critiche. Da questi incontri uscirà una proposta di risoluzione che sarà discussa prossimamente e che avanzerà alcune osservazioni: "Si tratta di un documento fondamentale per le nostre industrie e per la sovranità nazionale. La prossima settimana la commissione esaminerà il testo proposto e ci auspichiamo che possa trovare la massima condivisione da parte di tutte le forze politiche, vista la valenza strategica del provvedimento", commentano il presidente della commissione Luca De Carlo e il relatore Salvo Pogliese. (Com)