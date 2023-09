© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È sempre un dispiacere quando qualcuno decide di andare via, ma se ci rendiamo conto che qualcuno può non sentirsi a casa in un Partito democratico che si batte per il salario minimo, l'ambiente, i diritti e il lavoro di qualità, allora forse l'indirizzo era sbagliato prima. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla festa de “Il Fatto quotidiano”. (Rin)