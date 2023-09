G20: premier Cina, coordinare politiche economiche per favorire ripresa globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento al vertice del G20 in India, il premier cinese Li Qiang ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra i Paesi membri per facilitare la ripresa economica mondiale. A questo fine, ha aggiunto Li, è necessario "incrementare il coordinamento delle politiche economiche tra i Paesi del G20". Il capo del governo di Pechino, giunto a Nuova Delhi in vece del presidente Xi Jinping, ha ribadito inoltre l'impegno della Cina per le riforme e le politiche di apertura del mercato interno. (Inn)