G20: von der Leyen, Ue collabora con Africa per affrontare priorità continente

- L’Unione europea sta collaborando con l’Africa per affrontare le priorità del continente. Lo ha scritto su X (ex Twitter) la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dando il “benvenuto” all’Unione Africana come nuovo membro a pieno titolo del G20. Le priorità, ha sottolineato von der Leyen, sono garantire la sicurezza alimentare e i mezzi per combattere il cambiamento climatico, ma anche attrarre investimenti. “Il G20 ha molto da guadagnare dalla forte voce africana”, ha evidenziato la presidente della Commissione europea. (Beb)