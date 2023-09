Vaticano: Papa, cordoglio per le vittime delle alluvioni in Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco esprime la sua "solidarietà nella preghiera alle comunità colpite dalle forti piogge" che, nei giorni scorsi, hanno colpito lo stato brasiliano di Rio Grande do Sul, "lasciando una scia di distruzione e morte". Il Pontefice, nel telegramma di cordoglio all'arcivescovo di Santa Maria, monsignor Leomar A. Brustolin, inviato tramite il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, "con la sua paterna sollecitudine", assicura ai vescovi della regione "dei suffragi che offre per il riposo eterno delle vittime mortali, nonché delle preghiere che eleva all'Onnipotente per le famiglie senza dimora, augurando che la ricostruzione delle località raggiunte avvenga in modo rapido ed efficace". Come segno di conforto, il Papa "concede la benedizione apostolica a tutti i colpiti dalle grandi alluvioni". (Civ)