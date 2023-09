Farnesina: Tripodi, diplomazia scientifica pilastro dell’azione, puntiamo a maggiore cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri e alla Cooperazione internazionale, Maria Tripodi, è intervenuta all'Università "Kore" di Enna nel corso del convegno scientifico "Servizio sanitario nazionale e la formazione in sanità”, inaugurando la sessione "Medicina nel contesto internazionale e mediterraneo". Lo ha riferito una nota della Farnesina. Tripodi ha sottolineato come la globalizzazione abbia portato con sé enormi sfide di carattere sociale e sanitario. "La pandemia di Covid ha messo a dura prova l'umanità. Eppure siamo riusciti a fermarla e a risollevarci. Il contributo della scienza, dell'innovazione, della cooperazione internazionale è stato straordinario", ha detto. L'Italia, ha proseguito il sottosegretario, punta a una cooperazione scientifica e tecnologica internazionale aperta, inclusiva e lungimirante, e la diplomazia scientifica è diventata uno dei pilastri dell'azione della Farnesina. (segue) (Com)