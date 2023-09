Farnesina: Tripodi, diplomazia scientifica pilastro dell’azione, puntiamo a maggiore cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre promuovere nuovi partenariati internazionali, condividere dati clinici e conoscenze. Il governo crede fermamente nel valore della ricerca scientifica quale strumento imprescindibile per lo sviluppo del Paese", ha evidenziato il sottosegretario. "Investire in ricerca – in questo mondo sempre più complesso - è l'unica vera garanzia di futuro. Il Maeci, in questa prospettiva, investirà le sue risorse e si impegnerà nello sviluppo di rapporti bilaterali e multilaterali sempre più solidi”, ha concluso Tripodi. (Com)