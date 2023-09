Lavoro: Schlein, investire su sicurezza, servono più ispettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr prevede risorse per incrementare la sicurezza sul lavoro, non distogliamole. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla festa de “Il Fatto quotidiano”. “Abbiamo un problema di sicurezza sul lavoro e questo governo, che sulla sicurezza ha creato una parte del suo consenso, di sicurezza sul lavoro non parla mai”, ha sottolineato Schlein. “Veniamo da anni in cui non si è investito abbastanza in prevenzione, responsabilizzazione delle aziende, formazione dei lavoratori, e anche le nuove tecnologie ci servono se riusciamo a rendere più sicuri i luoghi di lavoro”, ha proseguito la segretaria dem. “Su questo – ha concluso – dobbiamo fare investimenti importanti, bisogna mettere risorse per più ispettori per controllare la sicurezza sui luoghi di lavoro”. (Rin)