G20: Biden a colloquio con omologo sudcoreano Yoon

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un breve colloquio con l'omologo della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, a margine dei lavori del vertice G20 a Nuova Delhi, in India. Lo ha reso noto l'ufficio di presidenza di Seul, ricordando come la conversazione sia avvenuta a poche settimane di distanza dalla visita di Yoon a Washington per il vertice trilaterale con lo stesso Biden e con il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida. Il presidente sudcoreano ha ringraziato il capo della Casa Bianca per l'ospitalità a Camp David. "Ho usato varie opportunità per parlare della cooperazione trilaterale tra Corea del Sud, Usa e Giappone e di come essa contribuirà alla pace, alla libertà e alla prosperità nel mondo", ha affermato oggi Yoon. Biden, da parte sua, ha sottolineato come il vertice di Camp David sia stato "di grande successo" e abbia consentito ai tre leader di confrontarsi in maniera "intima e approfondita". (Inn)