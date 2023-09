Vaticano: Papa, matrimonio e sacerdozio sono complementari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha ricevuto in udienza i membri dell'associazione di Promozione della Famiglia "Incontro Matrimoniale", ricordando che "matrimonio e Ordine sacro, benché in modo diverso e secondo il carisma proprio di ciascuno, sono intimamente legati perché entrambi manifestano l'amore di Dio, edificando il Corpo mistico della Chiesa". Il Pontefice ha sottolineato come questi due sacramenti "per strade diverse ma complementari, parlano di sponsalità: da una parte la donazione totale, unica e indissolubile degli sposi, dall'altra l'offerta di vita del sacerdote per la Chiesa, sono segni dell'amore sponsale di Dio per noi. Riprendendo il tema che avete scelto per questa circostanza – ha detto il Papa – 'Siamo il sogno di Dio', vorrei dirvi che il vostro "carisma sponsale" è una profezia per la realizzazione del sogno di Dio. E qual è il sogno di Dio?", ha chiesto Bergoglio. "Il sogno di Dio per noi è questo – ha spiegato Francesco – unirci nel suo amore, nella sua comunione, per farci scoprire la bellezza della figliolanza divina e della fraternità tra di noi". Per questo Gesù, ha aggiunto, "ci manda sulle strade del mondo ad annunciare che la via per generare una nuova umanità si fonda sulla fraternità, frutto della carità, non sulla prevaricazione e sull'egoismo". (Civ)