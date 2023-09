Vaticano: Papa, la Chiesa ha bisogno urgente di azione evangelizzatrice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, ricevendo i membri dell'associazione di Promozione della Famiglia "Incontro Matrimoniale", ha parlato della missione della Chiesa, "chiamata a percorrere la strada di una sempre maggiore reciprocità tra i doni, i carismi e i ministeri". "Lo scambio tra i coniugi e i pastori favorisce l'azione evangelizzatrice di cui oggi abbiamo urgente bisogno – ha sottolineato il Pontefice –. Infatti, è attraverso le relazioni, anzitutto testimoniando la bellezza delle relazioni, che riusciamo ad annunciare la ricchezza del Vangelo e a mostrare l'amore che Dio nutre per ogni creatura". Il Papa ha incoraggiato i partecipanti "a continuare con generosità e con passione il vostro impegno: a mettere in circolo le esperienze dei coniugi, dei sacerdoti e dei religiosi; ad aprire le porte del vostro cammino ai giovani e ai fidanzati; a non avere paura di battere nuove strade che aiutino le comunità cristiane a realizzare sempre meglio la convergenza tra gli sposi e i loro pastori". (Civ)