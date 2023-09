Marocco: Zangrillo, cordoglio per vittime terremoto, soccorsi già in azione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Suscitano profondo sgomento le immagini di distruzione e di morte che provengono dal Marocco, devastato nella notte da un terremoto di gravissima intensità”. Lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, e senatore di Forza Italia, Paolo Zangrillo. “La macchina dei soccorsi si è già messa in moto: l'Italia è come sempre in prima linea per dare sostegno e portare aiuto al Paese colpito da questa catastrofe, oltre che per assistere gli italiani presenti al momento della violenta scossa – aggiunge Zangrillo –. Il mio cordoglio per le numerose vittime e tutta la mia vicinanza e solidarietà al popolo marocchino”. (Rin)