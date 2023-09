Marocco: Stefania Craxi (FI), profondo cordoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Esprimo profondo cordoglio per la tragedia che ha colpito il Marocco e mi stringo al suo popolo in questo momento di disperazione. L'Italia non farà mancare il sostegno necessario ad alleviare le sofferenze provocate dal terremoto che ha devastato così tante vite". Lo afferma Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama. (Rin)