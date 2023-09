Marocco: terremoto, re Mohammed VI mobilita esercito e aeronautica per soccorsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su istruzioni del re del Marocco, Mohammed VI, le Forze armate reali (Far) sono state schierate con urgenza in seguito al terremoto di magnitudo 7 della scala Richter che ha colpito il centro del Paese. Lo rende noto un comunicato dello Stato maggiore delle Far. “Significative risorse umane e logistiche, aeree e terrestri, nonché gruppi di intervento specializzati composti a squadre di ricerca e salvataggio e un ospedale medico-chirurgico da campo sono stati mobilitati”, ha spiegato il comunicato, ricordando che sono stati dispiegati aerei, elicotteri, droni, risorse ingegneristiche e logistiche per fornire il sostegno necessario alla popolazione colpita. Secondo l’ultimo rapporto diffuso dal ministero dell’Interno, il bilancio è di 820 morti e 670 feriti, di cui 205 in gravi condizioni. Il bilancio è tuttavia destinato ad aumentare dal momento che alcuni centri abitati risultano ancora isolati. (segue) (Mar)