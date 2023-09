Decreto Caivano: Schlein, investire in sistema educativo, ciascuno deve fare la propria parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla sicurezza bisogna lavorare, ma non basta la repressione, serve un grande investimento in educazione. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla festa de “Il Fatto quotidiano”. “Sarebbe però un errore pensare che i territori possano farlo da soli. Credo che tutti debbano fare la propria parte, che nessuno si debba sottrarre o puntare il dito contro l’altro. Se ci mettiamo al lavoro insieme, non è impossibile”, ha aggiunto Schlein. (Rin)