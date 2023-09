G20: Modi annuncia alleanza globale sui biocombustibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ha annunciato il lancio di un’Alleanza globale per i biocombustibili oggi, durante la seconda sessione dei lavori del vertice del G20, in corso a Nuova Delhi. "Oggi è necessario che tutti i Paesi lavorino assieme nel campo dei biocombustibili. La nostra proposta è di assumere un'iniziativa a livello globale per portare la miscelazione dell'etanolo nella benzina al 20 per cento", ha detto il primo ministro indiano. Modi ha proposto anche il lancio di una "missione satellitare del G20 per l'ambiente e il cambiamento climatico", e ha sollecitato i leader del Gruppo ad intraprendere i lavori per una "iniziativa di credito verde". (Inn)