Marocco: Papa, dolore per il tragico terremoto

- Papa Francesco, "apprendendo con dolore del terremoto che ha violentemente colpito il Marocco", esprime "la sua comunione nella preghiera di fronte a questo disastro naturale". Questo è quanto si legge nel telegramma inviato a nome del Santo Padre dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. "Triste per questo evento, il Papa esprime la sua profonda solidarietà a quelli che sono stati toccati nella carne e nel cuore da questa tragedia: prega per il riposo dei defunti, la guarigione dei feriti e la consolazione di coloro che piangono per la perdita dei loro cari e della loro casa". Il Pontefice "chiede all'Altissimo di sostenere i marocchini in questa prova e offre il suo incoraggiamento alle autorità civili e ai servizi di soccorso". Infine, il Papa "invoca la benedizione divina garanzia di conforto". (Civ)