Fisco: Salvini su tassa extraprofitti, utile ad aiutare chi ha di meno

23 luglio 2021

- “Stiamo lavorando a una legge di Bilancio dove non ci sarà tutto per tutti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, intervenendo all’86ma edizione della Fiera del Levante a Bari. “La priorità è puntare sul lavoro, sul costo della vita, aiutare lavoratrici, lavoratori e pensionati, chiedendo un sacrificio a chi ha di più per aiutare in questo momento difficile chi ha di meno. Quindi – ha aggiunto – ritengo che se alla fine dell’anno gli istituti bancari italiani avranno qualche euro in meno, e quei miliardi di euro andranno ad aumentare stipendi e pensioni, potrà essere un’operazione utile”.(Rin)