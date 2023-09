G20: coordinatore indiano, pronta Alleanza globale per i biocombustibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India è pronta ad annunciare il lancio di un’Alleanza globale per i biocombustibili. Lo ha dichiarato oggi alla stampa locale il coordinatore indiano per il G20, Harsh Vardhan Shringla, a margine dei lavori del vertice di Nuova Delhi. L’obiettivo dell’iniziativa è quella di promuovere l’utilizzo di biocombustibili sostenibili, anche nel settore dei trasporti, e di facilitare la cooperazione tra i Paesi membri. L’annuncio dovrebbe arrivare nel corso del vertice. Il biocombustibile è ottenuto in modo indiretto dalle biomasse come grano, mais, bietola, canna da zucchero e olio di palma.(Inn)