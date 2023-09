© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del terremoto nell’area dell’Atlante, in Marocco, la Farnesina, l’ambasciata d’Italia a Rabat e il consolato d’Italia a Casablanca monitorano la situazione e sono in contatto con le autorità locali. Lo ha riferito la Farnesina su X (ex Twitter). “Per qualsiasi emergenza o segnalazione è possibile contattare Unità di Crisi al numero +39 06 36225”, ha concluso.(Res)