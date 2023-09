Russia-Corea del Nord: Putin, nostre relazioni costruite su principi di amicizia e rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra la Russia e la Corea del Nord sono costruite sui principi di amicizia, buon vicinato e rispetto reciproco. Lo ha scritto il presidente russo Vladimir Putin in un telegramma inviato al leader nordcoreano Kim Jong-un in occasione del 75mo anniversario della fondazione della Repubblica popolare democratica di Corea. "Sono fiducioso che, attraverso sforzi congiunti, continueremo a sviluppare sistematicamente legami bilaterali in tutte le direzioni. Ciò soddisfa pienamente gli interessi dei nostri popoli ed è in linea con la garanzia di sicurezza e stabilità nella penisola coreana e nel nord-est asiatico", si legge nel messaggio del titolare del Cremlino, ripreso dall’agenzia di stampa “Sputnik”. Putin ha infine augurato ai cittadini della Corea del Nord “pace e prosperità”. (Rum)