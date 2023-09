© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società Autostrade comunica che sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire attività di ispezione delle gallerie, dalle 21:00 di martedì 12 alle 5:00 di mercoledì 13 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate, in entrata verso Rho. In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Baranzate.(Com)