G20: Scholz, impegnati per conseguire progressi reali su sfide chiave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale ha bisogno del G20 più che mai. Lo ha scritto su X (Twitter) il cancelliere tedesco Olaf Scholz, al termine della prima sessione di lavori al vertice del G20 in corso a Nuova Delhi. "Siamo impegnati per conseguire progressi reali su sfide chiave come il clima, la crisi alimentare e la cooperazione con il Sud globale", ha scritto il cancelliere tedesco, che ha anche ringraziato il primo ministro indiano Narendra Modi per l'accoglienza ricevuta. (Inn)