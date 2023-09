Marocco: Zelensky esprime condoglianze per terremoto, “l'Ucraina è solidale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina è solidale con il Marocco in questo tragico momento. Lo scrive su X (ex Twitter) il presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprimendo le sue condoglianze al Marocco, a seguito del violento terremoto che ha colpito il Paese. "Le nostre più sentite condoglianze a re Mohammed VI e a tutti i marocchini per le vittime del terribile terremoto nella regione di Marrakesh. Auguro ai feriti una rapida guarigione. L'Ucraina è solidale con il Marocco in questo tragico momento", ha proseguito.(Kiu)