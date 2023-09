Marocco: Calenda, immagini spaventose, certi che Italia aiuterà popolazioni colpite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Azione, Carlo Calenda, esprime “vicinanza al popolo marocchino per il gravissimo terremoto che questa notte ha colpito il Paese, solidarietà alle famiglie delle vittime e alle istituzioni del Paese”. “Le immagini che ci arrivano sono spaventose, ma siamo certi che l'Italia farà quanto necessario per aiutare le popolazioni colpite e non lasciare nessuno da solo”, aggiunge Calenda su X (ex Twitter). (Rin)