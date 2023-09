Clima: von der Leyen, cambiamento climatico causato dall’uomo, possiamo risolverlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cambiamento climatico è causato dall’uomo, quindi significa che può essere risolto. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la prima sessione di lavori del G20. “I paesi del G20 da soli rappresentano l’80 per cento delle emissioni di gas serra. L’Africa, d’altro canto, produce meno del 4 per delle emissioni, ma è tra i più colpiti dai cambiamenti climatici. Per affrontare questa sfida, abbiamo bisogno della tecnologia e di finanziamenti”, ha osservato von der Leyen. “Nell’Unione Europea, il nostro sistema di scambio di quote di emissioni ha contribuito a ridurre le emissioni del 35 per cento, generando oltre 152 miliardi di euro di ricavi dal 2005. Ricavi che utilizziamo per investire in tecnologie verdi e per sostenere i più vulnerabili”, ha aggiunto la presidente della Commissione europea. (segue) (Beb)