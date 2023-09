Clima: von der Leyen, cambiamento climatico causato dall’uomo, possiamo risolverlo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Von der Leyen ha poi ricordato che “la scienza dice che stiamo per mancare il nostro obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi”, e che pertanto “è assolutamente fondamentale proseguire il nostro percorso”. “Se vogliamo raggiungere l'obiettivo di limitare l’aumento della temperatura a 1,5 gradi, dobbiamo triplicare la capacità di energia rinnovabile e raddoppiare l’efficienza energetica entro il 2030”, ha detto la presidente dell’esecutivo Ue. “Vorrei chiedere di fissare alla Cop 28 un obiettivo globale per le energie rinnovabili e per l’efficienza energetica da raggiungere entro il 2030. Gli obiettivi globali forniranno un punto di riferimento rispetto al quale monitorare i progressi”, ha aggiunto von der Leyen. (Beb)