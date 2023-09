G20: Macron in India per il vertice di Nuova Delhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato in India per prendere parte al vertice del G20 in corso a Nuova Delhi. Lo ha annunciato su X (Twitter) il portavoce del ministero degli Esteri indiano, Arindam Bagchi. Macron è stato accolto al suo arrivo da Anupriya Patel, ministra di Stato indiana per il Commercio e l'industria. Si è conclusa frattanto la prima sessione di lavori del vertice. Il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ha espresso soddisfazione per la "produttiva mattinata" di lavori. Il vertice, momento culminante della presidenza indiana del G20, si è aperto stamattina con il benvenuto ufficiale ai leader. Modi ha dato il via con un intervento inaugurale alla prima sessione di lavori legata ai temi dell’ambiente (“Una terra”), culminata nell'annuncio dell'ammissione dell'Unione africana come membro a pieno titolo del Gruppo. Nel pomeriggio seguirà una seconda sessione sullo sviluppo inclusivo (“Una famiglia”). In serata sono previsti programmi culturali e la cena di gruppo. Nella giornata conclusiva di domani si terrà una sessione incentrata sulle trasformazioni tecnologiche (“Un futuro”). Ciascun leader interverrà in due sessioni, e gli interventi del presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono previsti nella prima e nella terza. Secondo le ultime indiscrezioni da Nuova Delhi, il G20 è arrivato a un'intesa in merito al riferimento al conflitto in Ucraina nel comunicato finale del vertice. (segue) (Inn)