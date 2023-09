Ucraina: von der Leyen, stiamo facendo del nostro meglio per facilitare transito grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea sta facendo del suo meglio per facilitare il transito del grano verso i mercati globali attraverso la via terrestre, ma affinché i prezzi si stabilizzino i prodotti devono viaggiare via mare. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la prima sessione di lavori del G20. “La crisi alimentare è anche conseguenza dell’aggressione russa all’Ucraina. Chiediamo alla Russia di consentire al grano ucraino di raggiungere i mercati globali attraverso il Mar Nero”, ha affermato von der Leyen, sottolineando che “nessuno dovrebbe soffrire la fame e i leader del G20 hanno la responsabilità e gli strumenti per consentire il flusso dei prodotti dove è necessario”. (Beb)