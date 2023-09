Marocco: Valastro (Croce rossa), pronti a portare aiuto e soccorsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croce rossa italiana è pronta a portare aiuto e soccorsi alla popolazione marocchina. Lo ha assicurato il presidente della Croce rossa italiana, Rosario Valastro, sui social. Valastro si è detto “affranto” per il terremoto in Marocco e ha espresso “vicinanza alla popolazione e alla Mezzaluna Rossa Marocchina”. “I nostri centri operativi di emergenza – ha spiegato – sono in stato di allerta. Se richiesti, partirà il nucleo di valutazione”. (Rin)