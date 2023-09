G20: Michel, guerra in Ucraina atto irresponsabile, minacciato sistema globale basato sulle regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto in Ucraina sta mettendo a dura prova il sistema di governo globale basato sulle regole, principale eredità della Carta delle Nazioni Unite. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charls Michel, durante il suo intervento alla prima sessione del vertice del G20 in corso a Nuova Delhi, in India. Riferendosi al tema della sessione inaugurale del vertice, "Una terra", Michel ha dichiarato che il G20 deve lottare "per un futuro migliore per le generazioni che ci seguono, per la pace con la natura e contro il cambiamento climatico", ma che è anche necessario "combattere contro quanti scatenano guerra in modo del tutto irresponsabile". Il presidente del Consiglio europeo ha evidenziato l'impatto del conflitto in Ucraina sulla sicurezza europea e globale, incluse la sicurezza energetica e quella alimentare. (segue) (Inn)