- Un pilota è morto in un incidente che ha coinvolto un elicottero dell'AeroGulf che si è schiantato in mare dopo essere decollato da Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha riferito l’Autorità generale per l’aviazione civile (Gcaa) in un comunicato, spiegando che sono in corso le ricerche di un altro pilota che risulta disperso. I due piloti provenivano dall'Egitto e dal Sudafrica, secondo la dichiarazione.(Res)