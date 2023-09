G20: Corea del Sud annuncia 300 milioni di dollari al Fondo globale per il clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud contribuirà con un ulteriore stanziamento da 300 milioni di dollari al Fondo globale per il clima (Gcf) nel quadro del suo impegno contro i cambiamenti climatici. Lo ha annunciato oggi il presidente Yoon Suk-yeol in occasione del vertice del G20 in corso a Nuova Delhi. Nel corso del suo intervento alla sessione di apertura dell'evento, dedicata al tema "Una Terra", Yoon, come riferisce il quotidiano "Korea Times", ha espresso l'intenzione di Seul di sostenere i Paesi più vulnerabili di fronte alla sfida del cambiamento climatico. (Inn)