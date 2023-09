G20: Michel, comunità internazionale può contare sul contributo dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G20 e la comunità internazionale "possono contare" sul contributo costruttivo dell'Unione europea. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charls Michel, durante il suo intervento alla prima sessione del vertice del G20 in corso a Nuova Delhi, in India. "Il cambiamento climatico e la lotta contro la povertà sono due sfide che dobbiamo affrontare insieme, parallelamente, e sappiamo che sono necessarie più risorse e più finanziamenti. L'Ue sostiene pienamente le iniziative proposte (dal segretario generale dell'Onu) Antonio Guterres per la riforma delle banche multilaterali di sviluppo", ha detto Michel, aggiungendo che tale riforma servirà a rivedere la finanza per lo sviluppo all'insegna di "maggiore inclusione, coinvolgimento del settore privato e maggiore capacità finanziaria". Michel ha anche dato il benvenuto all'Unione africana come membro a pieno titolo del G20, a seguito dell'annuncio dato dal primo ministro indiano Narendra Modi. (Inn)