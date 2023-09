G20: von der Leyen incontra presidente egiziano Al Sisi, Ue sostiene sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha incontrato a margine del G20 il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, a cui ha assicurato il “continuo sostegno” dell’Ue alla sicurezza alimentare. Lo ha reso noto su X (ex Twitter) la stessa von der Leyen. “L’Egitto è un partner importante. Abbiamo discusso della nostra cooperazione su idrogeno, investimenti per infrastrutture energetiche e obiettivi per la Cop28”, ha scritto la presidente della Commissione europea. (Beb)