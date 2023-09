Ucraina: visita a sorpresa del ministro degli Esteri giapponese Hayashi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Yoshimasa Hayashi, ha effettuato una visita non annunciata in Ucraina. Lo ha reso noto il governo giapponese, secondo cui la presenza di Hayashi a Kiev costituisce un ulteriore segnale del sostegno di Tokyo al Paese aggredito militarmente dalla Russia. La visita è la prima del ministro degli Esteri giapponese dall'inizio del conflitto, nel febbraio 2022. Il Giappone era l'unico Paese del G7 a non aver ancora inviato in Ucraina il proprio ministro degli Esteri. (Git)