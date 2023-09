Corea del Nord-Russia: “Financial Times”, Kim Jong-un pronto a firmare accordo fornitura armi a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, sarebbe pronto a firmare un accordo con il presidente russo, Vladimir Putin, per la fornitura di armi a Mosca. È quanto riporta il quotidiano britannico “Financial Times”, secondo cui tuttavia non è chiaro cosa possa prevedere nel dettaglio l’accordo tra i due Paesi. Come si legge sul quotidiano, la Corea del Nord potrebbe fornire sia munizioni che missili balistici a corto raggio. Da parte sua, la Russia potrebbe invece inviare forniture di grano e petrolio, nonché tecnologia militare. Infatti, stando a fonti citate dal “Financial Times”, la cooperazione tra Mosca e Pyongyang “potrebbe andare oltre gli accordi sugli armamenti convenzionali e gli aiuti alimentari o energetici, arrivando forse a comprendere tecnologie avanzate per satelliti, sottomarini nucleari e missili balistici”. (Rel)