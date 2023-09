Marocco: Crosetto su terremoto, pronti ad aiutare “in ogni forma e modo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha appreso “con dolore” il “devastante” terremoto che ha colpito il Marocco. Lo ha reso noto su X (ex Twitter) lo stesso ministro, sottolineando che l’Italia è pronta ad aiutare il “Paese amico”. “Esprimo al governo di un Paese amico le mie sincere condoglianze per le vittime. Ho comunicato che il ministero della Difesa è pronto ad aiutare in ogni forma e modo con i suoi mezzi in prontezza già a disposizione”, si legge nel messaggio di Crosetto. (Res)